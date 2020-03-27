Salgın 200 ülke ve bölgeye yayıldı

Dünya yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını pençesinde. Vaka sayısı 530 bini geçti, can kaybı da 24 binin üzerinde. Ülkeler de önlemleri sıkılaştırmaya devam ediyor.

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Salgını durdurmak için daha radikal önlemler alınıyor.

840 vakanın olduğu Rusya, vatandaşlarını ülkeye getirmek için yapılacak seferler haricinde bütün dış hatlarda uçuşları da durdurdu.

Salgının başından beri uluslararası uçuşların durdurulmasına karşı çıkan Çin, yeni bir karar aldı. Buna göre her ülkeden Çin’e haftada tek bir uçak kabul edilecek.

44 vakanın bulunduğu Kırgızistan'da sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, salgınla mücadele için IMF'den yardım talebinde bulundu.

Azerbaycan'da can verenlerin sayısı 3'e yükseldi, Üçüncü kişinin Türkiye'den giden, kronik bronşit hastası bir kişi olduğu açıklandı.

Kazakistan Ermenistan, Kenya ve Venezuela'da salgından dolayı ilk can kaybı yaşandı.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ve eşi, kraliyet sarayında çalışan 7 kişiye koronavirüs teşhisi konulması üzerine kendilerini karantinaya aldı. Ülkede Başbakanı Muhyiddin Yasin ve kabine üyeleriyse, iki aylık maaşlarını salgınla mücadele için bağışladı.

Endonezya’da virüsle mücadele kapsamında toplanma yasağına uymayanlara 1 yıl hapis cezası verilebileceği belirtildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti başbakanı Fayiz Es Serrac, ülkede 1 koronavirüs vakası bulunduğunu ve hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Hastayla teması olan 26 kişiye de test yapıldığını ve testlerin negatif çıktığını belirtti.

Öte yandan 86 virüs vakasının olduğu Filistin koronavirüsle mücadele ederken, İsrail, ihlallerini sürdürüyor.

Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha'da İsrail güçlerinin Filistinlilere ait 3 evi yıktığını belirtildi.

