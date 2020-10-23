Salgın sonbaharla birlikte ivme kazandı

Covid-19 salgını sonbaharın ortasına gelindiği, havaların soğumaya başladığı şu günlerde ivme kazandı. Dünya genelindeki günlük vaka sayısının 22 Ekim'de 478 bin 132'ye ulaşmasıyla "salgının başından bu yana en yüksek vaka artışı" kaydedildi.

Covid-19 verilerinin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, günlük vaka sayısı, 16 Ekim'de ilk kez 400 binin üzerine çıkarken, 22 Ekim'de 478 bin 132'ye ulaştı. Bu, "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" oldu.

16-22 Ekim'de dünya genelinde günde ortalama 398 bin 174 Covid-19 vakası kaydedildi.

Dünya genelinde günlük vaka sayısı, salgının 2019 Aralık’ta Çin’de ortaya çıkışından bu yana sürekli artış gösterdi. Yeni vaka sayılarında günden güne azalmalar görülse de "yukarı yönlü" seyir değişmedi.

Toplam vaka sayısı 18 Ekim'de 40 milyonu, 20 Ekim'de 41 milyonu, 23 Ekim'de ise 42 milyonu aştı.

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Vaka sayısının 1 milyondan 2 milyona çıktığı tarihler arasında 13 gün varken, bu aralık son milyonluk artışlarda 2 güne kadar düştü.

Virüsten ölenlerin sayısında ise "dalgalı" bir seyir gözleniyor.

Virüse bağlı ölümlerin günlük artışı 17 Nisan'da ulaştığı zirve noktasının ardından düşüşe geçmişken, haziran başından bu yana yeniden yükselmeye başlamıştı.

22 Temmuz'da 7 bin 309 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, günlük ölüm sayısı yeni bir düşüş eğilimiyle 28 Eylül'de 3 bin 532'ye kadar gerilemişti.

Günlük ölüm sayısı, ekim başından itibaren yeniden yükselişe geçti. 21 Ekim'de kaydedilen 6 bin 848 ölüm, yeni bir dönemsel zirve oldu.

16-22 Ekim'de dünya genelinde günde ortalama 5 bin 690 ölüm kaydedildi.

Covid-19'dan ölenlerin toplamı 16 Ekim'de 1 milyon 100 bini aştı.