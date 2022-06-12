Şangay’da toplu Covid-19 testi için milyonlarca kişi eve kapatıldı

Çin'in finans merkezi Şangay'da hafta sonu kitlesel Covid-19 testi için milyonlarca kişi eve kapatıldı.

Yaklaşık 25 milyonluk kentin 16 ilçesinin 14'ünde test yüzünden vatandaşların hafta sonu dışarı çıkmasına kademeli olarak izin verilecek.Kentte iki ay süren kısıtlamalar 1 Haziran’da kaldırılmıştı.

Bununla birlikte Şangay kentinde yaşayanlar, yine önlemler çerçevesinde alışveriş merkezleri, bürolar ve toplu taşıma hizmetlerini kullanabilmek için son 72 saat içinde yapılmış test sonuçlarını göstermek zorundalar.

Test sonuçlarını göstermek için kentte yaşayanların uzun süre kuyruklarda beklemesi tepkilere yol açıyor.

Çin’de anakarada 9 Haziran günü 151 vaka görüldüğü açıklanmıştı.

Başkent Pekin’deki iki büyük mahallede tespit edilen Covid-19 vakası yüzünden perşembe günü eğlence merkezlerine ve internet kafelere giriş yasaklandı.

-Dünya Bankası uyardı

Dünya Bankası, Covid-19'un Omicron varyantının neden olduğu salgın dalgalarının ve buna karşı alınan karantina önlemlerinin, Çin'in ekonomik toparlanmasını bozduğu uyarısında bulunmuştu.

Banka, Çin ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporunda, Omicron varyantının neden olduğu birden fazla salgın dalgasının ve buna karşı alınan karantina önlemlerinin, Çin'in büyüme normalleşmesini kesintiye uğrattığı uyarasını yaptı.

Raporda, ülke ekonomisinin salgınının neden olduğu ekonomik hasarı yansıtarak, bu yıl yüzde 4,3 ve gelecek yıl yüzde 5,2 büyümesinin beklendiği kaydedilmişti.

Şangay’da toplu Covid-19 testi için hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2022, 16:16