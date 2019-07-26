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Sao Paulo'da havalimanından 750 kilogram altın çalındı

Sao Paulo'da havalimanından 750 kilogram altın çalındı

Brezilya'da silahlı 8 kişi Sao Paulo'daki Guarulhos Havalimanı'ndan 750 kilogram altın çaldı.

Sao Pauloda havalimanından 750 kilogram altın çalındı

BBC'deki habere göre, Guarulhos Havalimanı yetkilileri, polis kılığına girmiş 8 şüphelinin New York ve Zürih'e gitmesi planlanan 30 milyon dolar (170,8 milyon TL) değerindeki 750 kilogram altını çaldığını açıkladı.

Polis yetkilileri, soygun sırasında 2 havalimanı görevlisinin rehin alındığını belirtti.

Olayda yaralanan olmadığını ifade eden havalimanı yetkilileri, rehinelerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

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