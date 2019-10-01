"Sarhoşken bir kadına cinsel saldırıyla" suçlanan Meclis Başkanı görevini bıraktı

Güneydoğu Asya ülkesi Nepal'de, "sarhoşken bir kadına cinsel saldırıyla" suçlanan Meclis Başkanı Krishna Bahadur Mahara Meclis Başkanlığı görevini bıraktı.

İktidardaki Komünist Partinin liderlerinden Mahara, istifa dilekçesinde, suçlamanın bağımsız ve tarafsız şekilde araştırılmasını kolaylaştırmak için görevini bıraktığını belirtti.

Mahara, "Soruşturma süreci tamamlanana kadar, konunun bağımsız ve adil şekilde araştırılmasının önünü açmak amacıyla istifa etmeye karar verdim." ifadesini kullandı.

Diğer yandan polis, iddialarla ilgili soruşturma başlattı ve söz konusu olay yerini ablukaya aldı.

"KADIN MECLİS ÇALIŞANINI TACİZ" İDDİASI

Yerel basında çıkan haberlerde, Mahara'nın pazar gecesi sarhoşken, kadın meclis çalışana cinsel saldırıda bulunduğu iddiası yer almıştı.

Mahara'nın ofisinden yapılan açıklamada, Meclis Başkanı'nın söz konusu saatlerde resmi konutunda bulunduğu ve iddiaların gerçekleri yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, iddiaların siyasi bir karalama kampanyasının parçası olduğu aktarılmıştı.