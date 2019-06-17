Satışları yüzde 40 düşen Huawei'den üretimde 30 milyar dolarlık kesinti

Huawei'nin kurucusu Ren Zhengfei 2019 yılında üretimde 30 milyar dolarlık kesintiye gideceklerini açıkladı. Zhengfei bunun sebebini son dönemde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yaşanangelişmelerin şirkete verdiği zarar nedeniyle önümüzdeki iki yıl boyunca 30 milyar dolar daha az gelir beklentisi olduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın teknoloji dev firmayı hedef almasından bu yana Huawei'nin satışlarında yüzde 40'lık düşüş kaydedildiği öğrenildi. ABD tarafından 'güvenli olmayan şirket' şeklinde kara listeye alınan Huawei, son olarak Google'ın da işbirliği ve işletim sistemlerinde güncelleme yapmayacağını açıklamasıyla ciddi zarara uğradı.

CEO Zhengfei şirketin gelecek iki yıl içerisinde yıllık 100 milyar dolara yakın gelir elde edeceğini ve bu rakamın daha önce 2019 için 125 olarak öngörülmüş olduğunu aktardı.

ABD bir süredir Çinli firmayı ticari sırları çalmak ve casus yazılımlar kullanmakla suçluyordu. 5. jenerasyon internet olan 5G altyapısını dünyada kimin kuracağı rekabeti başladığı sırada gelen bu adımlar tüm ülkeler tarafından dikkatlice izleniyor. Zhengfei ürettikleri ekipmanların ve cihazların hiçbirinde güvenlik açığı yaratan "arka kapılar" olmadığını ve Haawei ile "arka kapı olmama" şartlı anlaşma imzalamak isteyen her ülke ile kendilerinin oturup bu anlaşmayı imzalayacaklarını belirtti.