Hindistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen seller ve yıldırım nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti.

Press Trust of India'da (PTI) yer alan habere göre, yetkililer, Uttar Pradeş eyaletinin Kaushambi, Amethi, Banda, Sonbhadra ve Ballia kentlerinde hafta sonu etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller ve yıldırım düşmesi nedeniyle 18 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Aşırı yağışlar Ganga, Yamuna ve Ghaghara nehirlerinde taşkınlara neden oldu.

Uttar Pradeş eyaletinde geçen hafta da etkili yağışlar sonucu 18 kişi ölmüştü.

Güney Asya'da haziran-eylül arasında görülen muson yağışları her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.