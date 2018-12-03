Şimdi de ambulans çalışanları ve öğrenciler de sokağa döküldü

Fransa'nın başkenti Paris'teki Ulusal Meclis yakınında toplanan ambulans çalışanları "çalışma şartlarının iyileştirilmesi" talebinde bulundu.

Gösterilerin yapıldığı bölgede trafiğin durmasına neden olan protestocular lastikleri ateşe verdi.

"Devlet beni öldürdü" yazılı bir pankartın taşındığı gösteride, "Macron istifa" sloganları atıldı.

Güvenlik güçleri protesto gösterisi nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Fransa'da 100'den fazla lisede blokaj eylemi

Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto eden öğrenciler, ülke genelinde 100'den fazla lisede blokaj eylemi düzenlendi.

Öğrenciler, ülke genelinde 100'den fazla lisede yaptıkları blokaj eyleminde Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto etti.

Eylemler nedeniyle söz konusu liselerde bugün eğitime tamamen veya kısmen ara verildiği belirtildi.

Bu arada, Paris'in Aubervillers banliyösündeki bir lisede öğrenciler ile polis arasında gergin anlar yaşandı. Bir araç ve birçok çöp bidonu ateşe verildi.

Ülkenin Dijon kentinde düzenlenen eyleme ise binlerce öğrenci katıldı. Nice, Grasse, Marseille kentlerinde de blokaj eylemi yapıldı.