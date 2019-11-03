Aracından gelen kötü koku üzerine kaputu açan Holly Persic isimli kadın, gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

İngiltere’de bir kadın, arabasını park ettiği sırada kötü bir koku geldiğini fark etti, kaputu açtığında ise hayatının şokunu yaşadı. Bir sincap, kış için topladığı bütün cevizleri arabanın kaputuna saklamıştı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

İngiltere’de Holly Persic isimli kadın, arabasında bir terslik olduğunu fark etti. Arabasından yanık kokusu ve ilginç sesler geldiğini gören kadın, aracın kaputunu açtı ve karşısında sincaplar tarafından stoklanmış yüzlerce ceviz ve ot parçalarıyla karşılaştı. Görünüşe göre, sincap ailesi, kışı güvenli bir şekilde geçirmek için arabanın kaputuna yuva yapmaya karar vermişti.

Sincaplar, kış için topladıkları bütün cevizleri arabanın kaputunda sakladı

“CEVİZLER KÖZLENMİŞTİ”

Holly’nin eşi Chris, “Eşim beni Northland kütüphanesinden aradı ve arabadan yanık kokusunun geldiğini ve garip sesler çıkardığını söyledi. Ona kaputu açmasını söylediğimde bana bu fotoğrafı attı. Her yere girmişlerdi; radyatöre, akünün altına… Motorun yanındaki cevizler ise kararmış ve adeta közlenmişti” dedi.