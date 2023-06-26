Sırbistan'ın serbest bıraktığı 3 Kosova polisi, ülkelerine ulaştı

Sırbistan'ın serbest bıraktığı Kosovalı 3 polis memuru, Sırbistan ile Kosova arasındaki "Merdare" sınır kapısından ülkelerine giriş yaptı.

Kosovalı 3 polis, sınır kapısında İçişleri Bakanlığı yetkilileri ve meslektaşları tarafından karşılandı.

Meslektaşları ile hasret gideren polislerin duygulandığı gözlendi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaçırılan 3 polisin serbest bırakıldığını teyit ediyoruz. Ailelerine kavuştukları için sevinsek de bu kaçırma ciddi bir insan hakları ihlalidir ve kınanmalıdır. Sırp saldırganlığından hesap sorulmalıdır." ifadelerine yer verdi.

Sırbistan'da "silah bulundurdukları" ve "eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle 14 Haziran'da iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına alınan Kosovalı 3 polis, tutuksuz yargılanmak üzere sabah saatlerinde serbest bırakılmıştı.