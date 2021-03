Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Korcok: “5+1 toplantısı son derece önemli”

Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok, Kıbrıs konusunda Cenevre'de nisan sonunda gerçekleştirilecek 5+1 toplantısının son derece önemli olduğunu düşündüğünü söyledi.

Korcok, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinde negatif döngünün ortadan kalktığını belirterek, pozitif bir gündemin belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Korcok, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ankara ziyaretine Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ve ardından Alexander Dubçek'in anıtına çelenk koyarak başladıklarını belirten Korcok, bu anların son derece duygusal ve önemli olduğunu vurguladı.

Korcok, Çavuşoğlu ile son derece iyi ilişkilerinin olduğuna dikkati çekerek, dışişleri bakanlığı görevine atanmadan önce Çavuşoğlu'nun kendisini aradığını ve görüştüklerini belirtti.

Türkiye'nin insan hakları, hukukun üstünlüğü ve ekonomi alanında son derece önemli reformlar başlattığını aktaran Korcok, bu reformların Türkiye ile AB ilişkilerini yakınlaştıracağını ve reformları destekleyeceklerini dile getirdi.

KIBRIS KONUSU

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Kıbrıs konusunu da görüştüklerini kaydeden Korcok, "Kıbrıs'taki iki toplum arasındaki anlaşmanın aslında kolay erişilebilecek bir şey olmadığını ama çözümler bulunabileceğini ve diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun da mutlaka teşvik edilmesi gerekiyor. Cenevre'de nisan sonunda gerçekleştirilecek 5+1 toplantısının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. BM Güvenlik Konseyi kararları burada değerlendirilecek. Slovakya kendi gücü dahilinde bu sorununun çözümüne katkıda bulunmak isteyen bir ülke." dedi.

"İŞ BİRLİĞİNİN SÜRDÜRÜLMESİ GEREKİYOR"

Korcok, Türkiye'nin mültecilere sağladığı desteği takdir ettiklerini belirterek, "Bu anlamda çok açık bir biçimde çok büyük bir teşekkürü iletmek istiyorum." dedi.

Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını ve bunun çok büyük bir sorumluluk getirdiğini vurgulayan Korcok, "Slovakya bu anlamda Türkiye ile AB arasında 2016'daki ortak mutabakatın güncellenmesi dahil olmak üzere bu iş birliğinin sürdürülmesi gerektiğine inanıyor." diye konuştu.

Korcok, Türkiye'nin karşılaştığı güvenlik tehditlerini bildiklerini de belirterek, uluslararası terörizmle mücadele konusunda Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi.

“İLİŞKİDEKİ BU NEGATİF DÖNGÜ ORTADAN KALKTI"



Görüşmelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve turizm konularını da ele aldıklarını kaydeden Korcok, Slovak halkının Türkiye'ye gelmekten çok büyük memnuniyet duyduğunun altını çizdi.Korcok, "Bu anlamda ilk dalgada başarılı şekilde oluşturduğunuz Kovid-19 sertifikası çerçevesinde dünyanın her yerinden turistleri ağırlama imkanınız oldu." şeklinde konuştu.Bakan Korcok, "Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğini nasıl görüyorsunuz?" sorusuna "Çok daha iyi olmasından başka bir şey dilemiyorum." yanıtını verdi.AB-Türkiye ilişkilerinde negatif havanın ortadan kalktığına işaret eden Korcok, şunları söyledi:"İlişkideki bu negatif döngü ortadan kalktı. Masada geçen aralık ayında Avrupa Birliği'nin kabul ettiği zirve sonuçları var. Bu çerçevede pozitif bir gündem belirlenmesi gerekiyor. Bunun çok büyük bir patlamayla her şeyin bir anda çözüleceği anlamına geldiğini düşünmüyorum. Ama bir kez daha Türk tarafında gördüğümüz pozitif yaklaşımdan dolayı teşekkür ediyorum. Çok iyi bir fırsat penceresi var." dedi."HEM AB HEM DE NATO İLE İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME KARARI ÖZGÜR BİR ÜLKENİN ÖZGÜR BİR TERCİHİDİR"Slovakya’nın Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve Kırım Tatarlarına tutumuna ilişkin soruya, "Ukrayna’nın Avrupa’nın güvenliği için önemini dile getirmiştim." yanıtını veren Korcok, Kırım’ın yasa dışı ilhakı konusunda da pozisyonlarının net olduğunu vurguladı.Korcok, “2014'te gerçekleşen bu olay kesin bir şekilde uluslararası hukukun ihlaliydi. Biz bunu (yasa dışı ilhakı) kesinlikle tanımıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini de tanıdıklarını aktaran Korcok, Ukrayna’nın AB sürecini ve geliştirdiği ilişkiler ve kurduğu ortaklık anlaşmalarını desteklediklerine dikkati çekti.Korcok, “Ukrayna’nın NATO içerisindeki her türlü bir iş birliği formatını da mevkidaşım ile konuştuğumuz gibi destekliyoruz.” dedi.Bunun NATO ile bir iş birliği planı olduğunu vurgulayan Korcok, üyeliğin de düşünülebileceğini ancak şu an için iş birliğinin nasıl genişletebileceğine yönelik değerlendirmelere devam etmek gerektiğini ifade etti.Korcok, “Hem AB hem de NATO ile ilişkilerini geliştirme kararı özgür bir ülkenin özgür bir tercihidir. Bu kimseye karşı alınmış bir karar değildir. Slovakya komşusunu bu anlamda desteklemeye devam edecek.” diye konuştu.Slovakyalı Bakan Korcok, mevkidaşı Çavuşoğlu'nu Bratislava'ya davet etti.