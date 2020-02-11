Soğuk ve karlı hava birçok ülkede etkili oluyor

Avrupa ülkelerinde yaşanan şiddetli fırtına ve yağışlar sebebiyle hayat felç olurken en az 6 kişi öldü, onlarca kişi de yaralandı.

İngiltere’de iki ve Slovenya’da bir kişi araçlarına düşen ağaç nedeniyle yaşanan kazalarda hayatını kaybetti…

Polonya’da fırtına ve kötü hava koşulları nedeniyle 2 kişi öldü, yaklaşık 55 bin ev elektriksiz kaldı.

İsveç’te ise botları batan bir kişi boğuldu, bir kişi de kayboldu.

Çekya’da şiddetli fırtına, ülke genelinde yaklaşık 100 bin evin elektriksiz kalmasına yol açtı. Özellikle Çekya-Almanya sınır bölgesinde etkili olan şiddetli fırtına dolayısıyla 3 kişi yaralandı ve birçok bölgede ulaşım durdu.

İngiltere’de de 20 bin ev elektriksiz kalırken Almanya’da ise bu sayı en az 50 bin olarak açıklandı…

Irak’ın başkenti Bağdat’ta da 12 yıl aradan sonra yağan etkili kar, Bağdat’ı beyaza boyadı.

Irak Meteoroloji Kurumu’na göre, 12 yıl aradan sonra yağan yoğun kar Bağdat’ın yanı sıra ülkenin ortasında ve güneyindeki Kerbela, Babil, Necef ve Divaniye gibi kentlerde etkili oldu…

Irak’ta yoğun kar nedeniyle resmi tatil ilan edildi…