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Somali'de BM ve Afrika Birliği binalarını hedef alan havan topu saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti
Dünya
25 Mart 2021 Perşembe 10:56
Kıbrıs Genç Tv
Somali'de, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği binalarını hedef alan havan topu saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.
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