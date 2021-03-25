Somali'de BM ve Afrika Birliği binalarını hedef alan havan topu saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti

Somali'de BM ve Afrika Birliği binalarını hedef alan havan topu saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti
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Somali'de, Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği binalarını hedef alan havan topu saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

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