Somalililer, son 25 yılın en kötü çekirge istilasıyla onları yiyerek savaşıyor

Çekirge istilasına uğrayan kasabanın sakinleri, kızarmış böceklerin tadının balıktan daha iyi olduğunu söylüyor. Son 25 yılın en kötü çekirge istilasıyla mücadele eden Somalillier, böceklerin mahsulleri yok etmelerini önlemenin yolunu çekirgeleri yemekte buldu. Yerel basında çıkan haberler, orta Somali sakinlerinin çekirgeleri kızartıp pilavla servis ettiğini gösterirken, bir adam bu çöl böceklerinin balıktan daha lezzetli olduğunu söyledi.

Universal Somali TV’ye konuşan bir başkası çekirge yemenin sırt ağrısını azaltmaya ve tansiyonunu düşürmeye yardımcı olabileceğine inandığını belirtirken, bazı sakinler yerel restoranları çekirge yemekleri sunmaya çağırdı.

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), bu hafta Somali ve Etiyopya’nın mahsulleri yok eden ve bölgedeki gıda güvenliğini tehdit eden çekirge istilasıyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Somalili çiftçiler, cumartesi günü hükümetlerini ve uluslararası toplumu mahsulleri istiladan korumaya yardımcı olmaya çağırdı.

FAO, çiftçilerin mahsullerinin “yıkıcı bir tehditle” karşı karşıya olduğunu bildirdi ve istiladan kaynaklı çevresel zararın, kontrol edilmediği takdirde, Somali’nin ötesinde de mahsul üretimini tehlikeye atabileceği konusunda uyardı.

Örgüt “Tek bir çekirge istilası, bir milyon insanı bütün bir yıl beslemeye yetecek 170 bin ton tahılın kaybına yol açabilir” dedi.

FAO bölgesel koordinatörü David Phiri, çarşamba günü Voice of America haber sitesin yaptığı açıklamada, çekirgelerin üremesi için elverişli hava koşullarının bu böceklerin yüksek olasılıkla Nisan 2020’ye kadar hızla yumurtlamaya devam edeceği anlamına geldiğini söyledi.

FAO’ya göre böcekler, Somali ve Etiyopya’daki en az 708 bin metrekarelik tarım arazisini yok etti.

Orta Somali’de çiftçilik yapan Jirow Qorhere de bu hafta tüm mahsulünü istiladan dolayı kaybettiğini söyledi.

Qorhere “Çekirgeler tüm bölgeyi yuttu ve şimdi bitkilerimizi yemek üzere çiftliğimize ulaştı” dedi.