SREBRENİTSA'YA "BARIŞ YÜRÜYÜŞÜ" BU YIL DAHA HÜZÜNLÜ OLACAK

Bosna Hersek'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'ndan kurtulmak isteyen Boşnakların kullandığı orman yolunda her yıl 8-10 Temmuz arasında düzenlenen Barış Yürüyüşü'ne bu yıl katılacaklar, bine yakın kişinin katledildiği ve halen kurbanlara ait eşyaların görülebildiği 13 kilometrelik yeni yoldan geçecek.

Srebrenitsa'nın Sırp güçlerinin eline düşmesinin ardından katliamdan kurtulmak için orman yolunda Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmaya çalışan binden fazla Boşnak sivilin kurulan pusularda can verdiği Kamenica tepesinden geçen ve bu yıl mayınlardan tamamen temizlenen orman yolu Barış Yürüyüşü güzergahına dahil edildi.

Soykırım kurbanlarına ait ayakkabıların, çizmelerin ve konserve kutularının halen görülebildiği orman yolu, bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek Barış Yürüyüşü'nü daha da hüzünlü kılacak.

Orman yolundan geçerek soykırımdan kurtulmayı başaran Srebrenitsalılar ile bazı devlet yetkilileri, her yıl farklı ülkelerden binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe eklenen 13 kilometrelik yeni yolda incelemelerde bulundu.

Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Göçmen İşleri Bakanı Edin Ramic, Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybeden 8 binden fazla kurbanın anısını yaşatmak istediklerini belirterek Barış Yürüyüşü'ne eklenen bu yeni kısmın sadece 8-10 Temmuz'da değil, her zaman ziyarete açık olacağını söyledi.

Srebrenitsa Soykırımı Anma Programları Organizasyon Komitesi Başkanı Nermin Alivukovic de bu yılki yürüyüşe dahil edilen 13 kilometrelik yeni kısımda bine yakın Boşnak sivilin öldürüldüğünü hatırlatarak yol üzerinde kurbanlara ait eşyaların bulunmasından son derece etkilendiğini ifade etti.

Soykırımın başladığı günlerde aynı yoldan geçerek hayatta kalmayı başaran Resid Dervisevic ise bu kısmın mayınlardan temizlenmesi için uzun zamandır beklediklerini kaydederek "Duygularımı anlatmaya kelimeler yetmiyor, zira burada ne yaşandığını ben çok iyi biliyorum." dedi