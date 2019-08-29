Steve Jobs, yaşıyor mu?

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın kurucusu Steve Jobs, 2011 yılında pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti. Ancak Mısır'da çekilen kare sosyal medyada yeni bir tartışma başlattı. Steve Jobs'a son derece benzeyen bir kişinin fotoğrafı sosyal medya üzerinde yayılırken Jobs'ın Mısır'da saklandığı iddia edildi..

Teknoloji dünyasının en önemli isimlerinden, Apple'ın kurucusu Steve Jobs 2011'de hayatını kaybetmişti. Apple'ı zirveye çıkaran fikirleri üreten ve teknoloji dünyasında çığır açan Jobs yaşasaydı bugün 64 yaşında olacaktı..

Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2019, 14:13