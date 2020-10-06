Stoltenberg Atina’da Miçotakis ve Dendias’la görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in bugün Atina’da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’la görüştüğü haber verildi.

Rum haber kaynaklarına göre, Stoltenberg’le yaptıkları ortak açıklamalar sırasında konuşan Miçotakis, Yunanistan’ın Türkiye’yle keşif temaslarında bulunulmasına ilişkin bir tarih belirlenmesini beklediğini dile getirdi.

Miçotakis açıklamasında, Yunanistan’ın diyaloğa hazır olduğunu aynı zamanda anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözülmesini arzu ettiğini de belirtti.

Ege ve Doğu Akdeniz’deki bölgelerin düzenlenmesi konusuyla alakalı keşif temaslarının başlaması için hemen bir tarih belirlenmesini beklediklerini yineleyen Yunanistan Başbakanı, buna paralel olarak, Doğu Akdeniz’de son aylarda meydana gelenlerin, barışı, istikrarı aynı zamanda NATO’nun bütünlüğünü tehdit ettiğini ileri sürdü.

NATO Genel Sekreteri Stontenberg ise konuşmasında, Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimin azaltılmasına dair bir mekanizma kurulmasına ilişkin anlaşmaya atıfta bulunarak, bu mekanizmanın, diplomatik çabalar için alan yaratılmasına yardımcı olabileceğini ifade etti.

Stoltenberg bu sabah Atina’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Yunanistan Milli Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos’la ise, bir çalışma kahvaltısında bir araya geldi.

Konu hakkında Twitter’dan paylaşımda bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, görüşmede Doğu Akdeniz’deki durumu, NATO’yla ilgili gelecekti gelişmeleri aynı zamanda ortak ilgi konularını ele aldıklarını belirtti.