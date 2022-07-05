Stoltenberg: "FETÖ terörüne karşı birlikte mücadele etmek gerek"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, karşılaşılan tüm güvenlik tehditleriyle mücadele edilmesi gerektiğine işaret ederek "Hem daha agresif bir Rusya hem elbette FETO terörü." dedi.

Stoltenberg, İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile iki ülkenin İttifak'a katılım protokollerinin imzalanması töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg, iki ülkenin bugünden itibaren "davetli" statüsünde NATO'nun çalışmalarına katılacaklarını söyledi.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'e yapıcı tutumları için teşekkür eden Stoltenberg, Madrid Zirvesi'ndeki üçlü muhtıranın bugünün mimarı olduğunu ifade etti.

Terörle mücadelenin NATO'nun gündeminde üst sıralarda yer aldığını belirten Stoltenberg, "Üçlü muhtıra terörle mücadelede iş birliğini hızlandırmak için iyi bir platform sunuyor." dedi.

Stoltenberg, sınır dışı ve iadelere değinerek muhtıranın bu konuyu da içermesini memnuniyetle karşıladığını, üç ülkenin bu konuda iş birliği yapmasının NATO'nun tümünün yararına olacağını kaydetti.

Stoltenberg, "Akılları ve kalpleri kazanmanın en iyi yolu hem daha agresif Rusya hem de FETÖ terörü ile karşı karşıya olduğumuz tüm güvenlik tehditlerine karşı birlikte durmaktır. Hem daha agresif bir Rusya ve elbette FETO terörü." ifadesini kullandı.