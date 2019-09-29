Suriye için Cenevre süreci başlıyor.

Ülke’nin geleceğini yazacak Anayasa Komitesi’nin çalışma prensibi ve çerçevesi Birleşmiş Milletler tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

20 aylık müzakerelerin ardından kurulan komite, ilk toplantısını da 30 Ekim’de yapacak.

Buna göre, Anayasa Komitesi’nde eş başkanlık sistemi uygulanacak.

Başkanlardan biri Suriye hükümetinden biri de Suriye muhalefetinden olacak. Komite ise 50’şer kişilik üç gruptan oluşacak.

Bu gruplar; Suriye hükümeti, Suriye muhalefeti ve iki tarafla da bağlantısı olmayan Suriyeli sivil toplum örgütü temsilcilerinden toplamda 150 kişi olacak. 45 kişilik küçük grup, anayasa yazım komitesi olacak. Bu grubun hazırladığı tasarılar, büyük grupta ele alınacak.

Açıklamaya göre, Anayasa Komitesi’nin görev tanımı henüz net değil.

Yani, yeni bir anayasa mı yazılacak, yoksa 2012 yılında Esad yönetiminin hazırladığı ve referanduma sunduğu anayasa mı revize edilecek bu kesinlik kazanmadı.