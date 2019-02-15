‘Suriye’de çözüm Soçi ve Astana’dan geçecek’

Türkiye, İran ve Rusya arasında Soçi’de düzenlenen zirvede Suriye’deki sorunların çözümü konusunda önemli müşterek mesajlar verildi. Uzmanlar, terörizmle mücadele, Anayasa Komitesi, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve İdlib’de yaşanan sorunlar konusunda kısa sürede iyileşme yaşanacağını belirtiyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye konulu zirvede dün Rusya’nın Soçi kentinde bir araya geldi.

Zirvenin ardından yayımlanan ortak bildiride, Suriye’nin “egemenliği ve toprak bütünlüğünün” korunacağı ifade edildi. İdlib’de ihlallerin önlenmesi gerektiğini konusunda da ortak tutum sergilendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve sonrası yaptığı açıklamada, “İdlib’deki terör örgütlerine karşı tavırlı durmaya mecburuz.” demişti.

İdlib’deki terör gruplarının eylemleri konusunda kaygısını dile getiren Putin ise “İdlib’deki militanların saldırgan eylemlerinin cezasız kalmayacağını” ifade etmişti.

Üç ülkenin Suriye’deki krizin çözülmesi için gösterdiği çabanın önemine işaret eden Ruhani de terörden temizlenmesinin ardından İdlib’in rejime devredilmesi gerektiğini savundu.

Rus ve İranlı yetkililer, İdlib’de terörle mücadele için operasyon düzenlenmesi konusunda ısrarcı davranırken, Türkiye tarafı ise bölgeye yapılacak operasyonun yol açacağı insani krize işaret ediyor.

(AA)