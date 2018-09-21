SUSAM SOKAĞI’NDAKİ EDİ İLE BÜDÜ’NÜN EŞCİNSEL OLDUKLARI İDDİALARINA AÇIKLAMA

Susam Sokağı'nın yazarı Mark Saltzman’dan ‘Edi ile Büdü' kukla karakterlerinin eşcinsel olduğu açıklamasının ardından Susam Sokağı ekibi iddiaları yalanlayarak, onların kukla olduklarını ve herhangi bir cinsel yönelime sahip olmadıklarını belirtti.

Susam Sokağı’nın yazarı Mark Saltzman, dizinin Türkiye versiyonunda Edi ile Büdü olarak tanınan kukla karakterler Bert ve Ernie’nin eşcinsel olduğu iddiasıyla gündeme geldi.

Önceki gün New York Times gazetesine konuşan Saltzman, “Bert ve Ernie eşcinsel bir çift” açıklaması yapmıştı. Yazar, “Onlar birbirini seven iki erkek. Onları bağlamsallaştırmanın başka bir yolu yoktu” demişti.

1984 yılından bu yana Susam Sokağı’nın yazarlığını sürdüren Saltzman, kukla karakterleri yazarken, kendisinin Arnold Glassman ile olan uzun süreli ilişkisini model aldığını belirtmişti.

“Ben Bert ve Ernie’yi eşcinsel karakterler olarak yazıyordum. Arnie ve beni tanıyanlar Bert & Ernie’ye benzetiyorlardı” ifadesini kullanmıştı.

Saltzman’ın yorumu, daha önce de defalarca dile getirilen Edi ile Büdü’nün eşcinsel kuklalar olduğu iddialarını doğrulamak anlamına gelince sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Bert karakterini yaratmaya yardım eden ünlü kuklacı Frank Oz, karakterlerin eşcinsel olduğu iddialarına Twitter üzerinden karşı çıktı.

“Bay Mark Saltzman’a Bert ve Ernie’nin eşcinsel olup olmadıkları sorulmuş gibi görünüyor. O da böyle hissettiğini söylüyor. Tabii ki değiller. Ama bu neden sorun olsun ki? Gerçekten bir sakıncası var mı? Neden insanları sadece eşcinsel olarak tanımlamaya ihtiyaç duyuyorsunuz?” ifadesini kullandı.

Susam Sokağı’nın yaratıcıları Sesame Workshop’tan da Twitter üzerinden yapılan açıklama geldi. Paylaşımda, Bert ve Ernie karakterlerinin cinsel yönelimlerinin olmadığı belirtilerek, “Her zaman dediğimiz gibi Bert ve Ernie iki yakın arkadaş” ifadesi kullanıldı.