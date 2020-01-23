Suud'un Twitter'daki manipülasyon aracı: Elektronik 'şeytan'

Middle East Eye sitesinde akademisyen Marc Owen Jones'un kaleme aldığı makaleye göre, Suudi Arabistan için faaliyet gösteren Diavolo adlı ağ, Twitter'da yaydığı manipülatif içeriklerle etkisini giderek artırıyor.

Suudi Arabistan için faaliyet gösteren "Diavolo" adlı ağ üzerinden Twitter'da yayılan manipülatif içeriklerin etkisi son yıllarda giderek artarken, popüler sosyal medya platformu bu tehlikenin önüne geçmekte başarısız oldu.

İngiltere merkezli Middle East Eye sitesinde yayımlanan makaleye göre, Twitter'da Orta Doğu'nun en aktif çevrim içi manipülasyon ağlarından biri hala etkinliğini sürdürüyor. Twitter'ın sahte hesaplardan bazılarını askıya alma uygulaması ise bu tehlikeyi durdurmakta yetersiz kalıyor.

Makalenin yazarı akademisyen Marc Owen Jones, Saudi-24 televizyon kanalı ve ona bağlı yayın kuruluşları için içerikler üreten Diavolo'nun, Twitter üzerinden mezhepçi nefret söylemi, antisemitizm ve Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında manipülatif paylaşımlar yaydığını belirtti.

İtalyancada "şeytan" anlamına gelen Diavolo yazılım programının amacı, bu kanalların paylaştığı propaganda içeriklerinin mümkün olan en fazla sayıda kişiye ulaşmasını sağlamak.

Bu amaçla Twitter'ın sahip olduğu TweetDeck uygulaması yoluyla ağda oluşturulan sahte hesap orduları üzerinden otomatik tweetler atılıyor.

"Son derece koordineli bir girişim"

Makalede, ağdaki sahte hesapların etkisini görmek için Twitter'da Orta Doğu ülkelerinden biri hakkında etiket kullanarak arama yapmanın yeterli olacağı kaydedildi.

"Bot" olarak bilinen sahte hesapların, genellikle aynı içeriği kopyala-yapıştır yöntemiyle paylaştığı ve paylaşımların sağ alt kısmında Saudi-24 kanalının video bağlantılarına yer verildiği ifade edildi.

Makalesinde Diavolo üzerine hazırladığı araştırmadan veriler paylaşan Jones, birbiriyle bağlantılı profillerin kısmen gerçekçi görünecek şekilde tasarlandığını ve profil fotoğraflarının genellikle gerçek kişilere ait olduğunu belirtti. Ancak yazar, aslında ağdaki 3 bin 700'e yakın profilin otomatik ve yarı otomatik çalışan sahte hesaplara ait olduğuna işaret etti.