Taliban’dan ölümüne kaçış: ABD uçağına tutunmaya çalıştılar

Peş peşe dehşet verici görüntülerin geldiği Afganistan'da, Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçmaya çalışanlar arttı. Havalimanından kalkan bir Amerikan uçağına tutunanların uçaktan düştüğü an da kameralara yansıdı.

Taliban'ın, Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinin ardından Afgan halkı ülkeyi terk etmek için harekete geçti. Bazı Afganlar ise havalimanından kalkan bir Amerikan uçağının kanat ve iniş takımına tutunarak kaçmaya çalıştı. O kişilerin uçaktan düştüğü anlar kaydedildi.

Halk havalimanına akın etti

Kabil'in Taliban'ın eline geçmesinin ardından havalimanındaki kalabalık kısa sürede çoğaldı, izdiham çıktı. İddiaya göre, bazı Afganlar askeri uçaklara da binmeye çalıştı. Havalimanında görevli bulunan ABD askerleri ise havaya ateş açtı.

ABD'li bir yetkili havalimanındaki kalabalığın kontrolden çıktığını belirterek, "kaosu yatıştırmak için" ateş açıldığını söyledi.

Binlerce kişinin akın ettiği ve piste çıktığı Kabil Havalimanı'nda en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Taliban’ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında 2020'nin şubat ayında varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Katar'ın başkenti Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son 1 ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahallelere girmeye başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yaptı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban kenti tümüyle kontrolüne almaya başladı.