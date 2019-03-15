Tansiyon yükselten iddia: "O hamile değil bebeği taşıyıcı anne doğuracak"

İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini Meghan Markle ile eşi Prens Harry, ilk bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor.

Her ne kadar bebeğin taht konusunda çok fazla iddiası olmasa da hatta "prens" ya da "prenses" unvanı bile taşıyamayacaksa da herkes tam olarak ne zaman doğacağını, cinsiyetini ve hangi ismin verileceğini merak ediyor.

Bunun yanı sıra Meghan Markle'ın hamileliği ile ilgili iddialar, spekülasyonlar ve komplo teorileri de bitmek bilmiyor.

Hatta bebeğin dünyaya geliş zamanı, Markle'ın tam olarak kaç aylık hamile olduğu da net olarak açıklanmadığından "Markle aslında hamile değil. Bebeği taşıyıcı anne doğuracak" söylentileri de alıp başını gidiyor.

Bu iddiayı savunanlar daha önce üç çocuk dünyaya getiren Kate Middleton'ı örnek gösteriyorlar. Her üç hamileliğinde de aşağı yukarı ne zaman doğum yapacağı önceden açıklanmıştı Middleton'ın.

Bunun yanı sıra Meghan Markle'ın nerede doğum yapacağı da henüz belirsiz. Bir iddiaya göre Middleton'ın doğum yapacağı hastaneyi seçecekti. DEPO

Daha sonra yeni taşınacağı Frogmare House yakınlarında bir başka hastanede bebeğini dünyaya getireceği iddiaları ortada dolaşmaya başladı. En son da Markle'ın yeni taşınacakları evde normal dogum yapmayı seçtiği iddiaları ortaya atılınca "taşıyıcı anne" konusu bir kez daha gündeme geldi.

37 yaşında olan ve ilk bebeğini dünyaya getirmeye hazırlanan Markle'ın kraliyet bebeğini evde doğurmasının çok da mümkün olmayacağını savunanlar ortaya çıktı.

Bunlara göre Prens Harry ile Meghan Markle'ın bebeğin yaklaşık doğum zamanını bile açıklamamalarının, sadece son zamanlarda "Nisan sonu Mayıs başı" denilmesinin nedeni bu. Yani taşıyıcı annenin ne zaman doğum yapacağının kesin olarak bilinmemesi.

Markle'ın hamileliğinin başından bu yana bu tür iddialar sık sık ortaya atılıyor. Markle'ın fazla kilo almaması, dar kıyafetler giyip karnını sürekli ortaya çıkarması, elini karnından neredeyse hiç indirmemesi, sanki hamile olduğunu iyice kanıtlamak istiyor "sahte hamilelik" iddiasını savunanlara göre.

Ama en çok da hamileliğin başlarında Markle'ın bir gün daha şiş bir gün daha küçük görünen karnı komplo teorisyenlerinin gündeminde hep ilk sıralarda yer aldı.

Özetle komplo teorisyenleri bebek dünyaya gelinceye kadar bu tür iddialarını ortaya atmayı sürdürecek. Öte yandan Kate Middleton'ın ikinci bebeğini dünyaya getirdiği dönemde de buna benzer iddialar ortaya atılmıştı. Özellikle de bebeği Charlotte ile hastane çıkışı ilk pozunu veren Middleton hakkında "Hiç yeni doğum yapmış birine benzemiyor. Yüzü makyajlı, saçları yapılı... Sanki dün doğum odasından çıkmadı. O bebek de yeni doğmuş gibi durmuyor zaten. Kate Middleton ilk bebeğini doğurmuş olabilir, ama bu kız taşıyıcı anne doğurdu " iddiaları ortaya atılmıştı.

Bu arada Meghan Markle'ın hayranları da yöneltilen "sahte hamilelik" ve "taşıyıcı anne" iddialarını "önyargıların bir sonucu, ırklı bir yaklaşım" olarak nitelendiriyor.

Uzmanlara göre de Markle'ın hamileliği kesinlikle gerçek. Karnının bir büyüyüp bir küçülmesi de normal. Gittiği görevlerde çocuklarla konuşurken rahatça eğilmesi de Düşes'in yıllardır yoga, pilates gibi sporlar yapmasından kaynaklanıyor.

Gençlik yıllarından bu yana düzenli ve sağlıklı beslenen Düşes, bu alışkanlığını sürdürdüğü için de hamilelik sırasında fazla kilo almad

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 17:05