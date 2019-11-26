Tayland’da geyiğin midesinden 7 kilogram çöp çıktı

Tayland’daki Khun Sathan Milli Parkı’nda ölü bulunan bir geyiğin midesinden 7 kilogram plastik ve çöp çıkarıldı.

Tayland’da yayın yapan “Coconuts.co” sitesinin haberine göre, ölü bulunan geyikte görünürde herhangi bir yaraya rastlanmadı. Yapılan incelemede, geyiğin midesinden kahve paketi ve erkek iç çamaşırı dahil 7 kilogram çöp ve plastik madde çıkarıldı.

Yetkililer, 10 yaşında ve 200 kilogram ağırlığındaki geyiğin gastrointestinal tıkanma ve ilerleyen yaşı sebebiyle ölmüş olabileceğini açıkladı.

Milli Park Müdürü Kriengsak Thanomphan, insanların neden olduğu hayvan ölümlerine dikkati çekerek “Kısa, orta ve uzun vadede plastik atıklarla ilgili önlem almalıyız.” çağrısında bulundu.

İlk önlem olarak bölge halkının parktaki çöpleri temizleyebileceğini belirten Kriengsak, orta vadede park yönetiminin atık politikası benimsemesi ve uzun vadede park ziyaretçilerine eğitici bilgilendirme yapılması gerektiğini söyledi.