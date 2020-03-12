Tayland’da korkunç manzara... Koronavirüs yüzünden aç kalan maymunlar şehri bastı

Koronavirüsten dolayı Tayland’a gelen turist sayısında azalma oldu. Maymunlar kendilerini besleyen turistler olmayınca aç kalıp şehre indi.

Tayland’da turistlerin gözdesi Songkhla’daki tapınak alanında binlerce maymun koronavirüs korkusu yüzünden aç kaldı. Kente ve kentin ünlü tapınak alanına gelip buradaki maymunları besleyen turistlerin azalması, maymunların aç kalmasına neden oldu.

Yemek bulmak için şehre inen maymunlar cadde üzerinde bulundukları bir muz için kavga etti.

Maymunlar grup halinde şehir içinde gezerken bir maymun yerde bulduğu muzu alıp uzaklaşmaya çalışınca yüzlerce maymun arkasında koştu.

Koronavirüsten dolayı ülkeye gelen turist sayısında yüzde 44 azalma oldu.