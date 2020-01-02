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Tayvan Genelkurmay Başkanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

Tayvan Genelkurmay Başkanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
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Tayvan’da Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming’in de içinde olduğu helikopter, başkent Taipei yakınlarındaki dağlık alanda düştü. 8 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basına göre, sabah saatlerinde yaşanan kazada helikopterdeki 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı.

Tayvan Merkez Haber Ajansının (CNA) arama kurtarma ekiplerine dayandırdığı haberine göre, ölenler arasında Genelkurmay Başkanı Shen de var.

Black Hawk tipi helikopterin yeni yıl etkinliklerine kapsamında Taipei’den kuzeydeki Ilan kentine hareket ettiği belirtiliyor.

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