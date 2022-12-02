Teksas'taki okul saldırısının mağdurları 27 milyar dolarlık toplu dava açtı

ABD'nin Teksas eyaletinin Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'na 24 Mayıs'ta düzenlenen saldırının mağdurları, kolluk kuvvetleri ve yerel yönetimlere 27 milyar dolarlık toplu dava açtı.

Robb İlkokulu'ndaki saldırıdan kurtulanlar ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınları, "sanıkların davranışları ve ihmalleri nedeniyle sürekli duygusal ve psikolojik zarar gördükleri" iddiasıyla salı günü federal mahkemede Uvalde kolluk kuvvetleri ve yerel yönetimlerini dava etti.

27 milyar dolarlık toplu davaya ilişkin iddianamede, "saldırgana hızlı, organize ve uyumlu yanıt vermekte geciken" 376 kolluk kuvvetinin olay sırasındaki davranışlarının, mesleklerinin gereklerini karşılamadığı öne sürüldü.

Kolluk kuvvetlerinin saldırıya müdahalesindeki zaafının "herhangi bir miktar para veya bağışlama ile asla aklanamayacağı" vurgulanan iddianamede, bu davanın görülmesinin davacıların "kalıcı travması" için gerekli olduğu savunuldu.

Saldırı sırasında okulda bulunan yaklaşık 35 ebeveyn, öğretmen ve okul personelinin davacı olduğu iddianamede, Uvalde Belediyesi, Uvalde Polis Departmanı, Uvalde Konsolide Bağımsız Okul Bölgesi Yönetimi ve Teksas Kamu Güvenliği Departmanı’ndan yetkililer sanık olarak yer alıyor.

Uvalde Konsolide Bağımsız Okul Bölgesi Sözcüsü Anne Marie Espinoza, CNN'e yaptığı açıklamada, "24 Mayıs'ta yakınlarını kaybeden ailelere en derin taziyelerimizi tam anlamıyla yansıtacak bir kelime bulunmuyor. İlçe olarak, bu benzeri görülmemiş zamanlarda yol almaya devam ederken öğrencilerimizi ve ailelerini desteklemeye odaklanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Diğer aileler tarafından, saldırıda kullanılan tüfeği sağlayan silah üreticisi ve mağaza dahil yaklaşık 25 kişi ile kuruluşun ihmalkar davrandığı iddiasıyla 29 Kasım’da yeni bir federal dava daha açılmıştı.

Davada ateşli silah üreticisi Daniel Defence ve Uvalde silah mağazası Oasis Outback'ten 6 milyar dolarlık tazminat talep edilmişti.

Söz konusu dava ile Daniel Defence adlı silah üreticisinin "genç ve reşit olmayan kişilere ateşli silah satmasının" önüne geçilmek istendiği belirtilmişti.

- Olay

"AR-15" tipi otomatik saldırı silahı ile 24 Mayıs'ta Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'na saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos, birbirine bitişik iki sınıfa girerek 19 çocuk ve 2 öğretmeni vurarak öldürmüştü.

Uvalde polisi, saldırgan okula girdikten sonra dışarıda bekleyen ailelerin yalvarış ve ısrarına rağmen 1 saat 17 dakika boyunca müdahale etmemekle eleştirilmişti.

Teksas Halk Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw, saldırıdan sonraki günlerde düzenlediği basın toplantısında, olay yerindeki komuta merkezinin "çocukların risk altında olmadığını" düşündüğünü, bu nedenle taktik timleri beklediğini söylemişti.

Uvalde Okul Bölgesi Polis Şefi Pete Arredondo da 10 Haziran’da Texas Tribune gazetesine verdiği mülakatta, olay günü kendisini yavaşlatır düşüncesiyle telsizini yanına almadığını, kendisini ekipleri yöneten sorumlu amir olarak görmediğini ve saldırı anında yetkinin üst düzey başka birine devredildiğini düşündüğünü anlatmıştı.

Polis Şefi Arredondo, 24 Haziran'da açığa alınmıştı.