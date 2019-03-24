Terör saldırısı kurbanları anıldı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için kentteki Hagley Park'ta anma programı düzenlendi.

Nur ve Linwood camilerindeki terör saldırılarında yaşamını yitiren 50 kişi için Christchurch'te düzenlenen anma programına farklı etnik köken ve inançlara sahip on binlerce kişi katıldı.

Yetkililer, Nur Camisi yakınlarındaki Hagley Park'ta öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde de devam eden programa yaklaşık 40 bin kişinin katıldığını tahmin ettiklerini belirtti.

Duaların edildiği, konuşmaların yapıldığı programda, terör saldırısında hayatını kaybeden 50 kişinin isimleri okundu.

Terör saldırısından yaralı kurtulan Türk vatandaşı Mustafa Boztaş, tekerlekli sandalyeden izlediği programda, "Toplumun, bizi önemsediğini ve hepimizin bir olduğunu göstermek adına toplandığını görmek güzel." dedi.

Nur Camisi'ndeki terör saldırısında vücuduna isabet eden iki kurşunla yaralanan Boztaş, yakında tamamen yürüyebilmeyi ümit ettiğini dile getirdi.

Terör saldırısında biri eski diğeri mevcut iki öğrencisini kaybeden Cashmere Lisesinin okul temsilcisi Okirano Tilaia, yaptığı konuşmada, Amerikalı aktivist ve insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr'nin "Karanlık karanlığı defedemez, bunu sadece ışık yapabilir. Nefret nefreti defedemez, bunu yalnızca sevgi yapabilir." sözlerine yer verdi.

Nur ve Linwood camilerinde yaşamını yitirenler, Yeni Zelanda genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Ülkede Müslümanlara destek için cuma ezanı, Radyo Yeni Zelanda (RNZ) ve Yeni Zelanda Televizyonu (TVNZ) aracılığıyla canlı yayımlanmış, ezanın ardından terör kurbanlarına saygı amacıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, taktığı siyah başörtüsüyle Christchurch'teki Hagley Park'ta kılınan cuma namazına katılmıştı.

Terör saldırısının ardından söylemleri, aldığı tedbirler ve terör mağduru Müslümanlara sıcak yaklaşımlarıyla takdir toplayan Ardern, namaz öncesindeki kısa konuşmasına hadisle başlayarak "Peygamber Muhammed dedi ki 'karşılıklı şefkat, merhamet ve sempatileri ile inananlar tek bir beden gibidir. Vücudun herhangi bir kısmı acı çekerse, tüm vücut acı hisseder.' Yeni Zelanda sizinle yasta. Hepimiz biriz." ifadelerini kullanmıştı.

Başkent Wellington'da cuma namazı sırasında Kilbirnie Camisi'nin dışında yüzlerce kişi koruma ve dayanışma amacıyla sembolik insan zinciri oluşturmuştu.

Christchurch kentinde, terör saldırılarının hedefi olan Nur ve Linwood camileri, güvenlik incelemelerinin tamamlanmasının ardından dün ziyarete açılmıştı.

Camilerin ne zaman ibadete açılacağı ise henüz bilinmiyor.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, 15 Mart'ta cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti.