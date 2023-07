The Beatles’tan “son parça” tartışması…

İngilizlerin efsanevi müzik grubu The Beatles’ın hayatta olan 2 üyesinden biri olan baterist Ringo Starr, Beatles’ın, John Lennon’un sesini yapay zeka kullanarak asla taklit etmeyeceğini vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde grubun hayattaki diğer üyesi Paul McCartney, John Lennon ve George Harrison’un eski demo kayıtlarının yeni teknoloji imkanlarıyla birlikte kullanılarak yıl sonuna doğru son bir Beatles parçası yayınlanacağını açıklamış, bu da basın tarafından; “Yapay zekanın John Lennon’un sesini taklit edeceği” şeklinde yansıtılmıştı.

Starr, Rolling Stone dergisine yaptığı açıklamada, bunun asla olmayacağını kaydederek, orijinal demo kayıtlarının kullanılacağını, ayrıca George Harrison’un da söz konusu parçayla ilgili kayıtları ölmeden önce kaydederek tamamladığını belirtti.

Müzik otoritelerine göre, Harrison'ın katılımının ve kayıtlarının söz konusu olması, parçanın, McCartney, Harrison ve Starr'ın, Harrison’un ölümü öncesinde aynı oturumlarda üzerinde çalıştıkları bir Lennon demosu olan "Now and Then" olduğu anlamına geliyor. Ancak Ringo Starr bununla ilgili bir doğrulama yapmadı.

The Beatles, 1960 yılında Birleşik Krallık'ın Liverpool kentinde kuruldu. Ağustos 1962'den dağılışına kadar John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ve Ringo Starr dörtlüsünden oluşan The Beatles, kültürel ve ekonomik açıdan müzik tarihinin en etkili gruplarından biri olarak kabul ediliyor. Grup 2004'te, Rolling Stone dergisi tarafından son elli yılın en önemli ve etkili rock müzik sanatçıları arasında birinci sırada gösterildi.

Hepsi de daha yaşarken efsaneleşmiş grubun üyelerinden John Lennon, 8 Aralık 1980 akşamı New York Central Park karşısında yaşadığı apartmanın girişinde, akıl hastası bir hayranı tarafından vurularak öldürülmüştü. George Harrison ise, 2001 yılında akciğer kanserinden hayatını kaybetti.