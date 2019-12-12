TIME dergisi 'Yılın Kişisi'ni seçti: 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg

Amerikan TIME dergisi, 16 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg'i yılın kişisi seçti.

Thunberg yaklaşık bir sene önce İsveç Parlamentosu önünde tek başına başlattığı "Gelecek için Cuma" protestolarıyla, dünya geneline yayılan milyonların katıldığı çevre eylemlerinin öncüsü olmuştu.

TIME dergisi deniz kenarında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığı Thunberg ile ilgili geniş çaplı bir biyografiye yer verdi.

İsveçli aktivist Thunberg'in başlattığı çevre eylemleriyle küresel ısınma, çevre kirliliği, karbondioksit salınımı, okyanuslara karışan plastik maddelerin artması ve aşırı tüketim gibi önemli konulara dikkat çekmeye çalıştı. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler'de (BM) konuşma yapan, Papa ve ABD Başkanı Donald Trump, Barack Obama gibi önemli isimlerle bir araya gelen Thunberg'in 20 Eylül 2019'da öncülük ettiği global protestolara dünya genelinde 4 milyonu aşkın kişi katılmış, bu protestolar bugüne kadar yapılan en büyük katılımlı çevre eylemleri olarak tarihe geçmişti.

İsveçli aktivist daha önce 75 bin dolar değerindeki İskandinav Konseyi Çevre Ödülü'ne layık görülmüş, Thunberg "güzel sözler söylemek" yerine "somut eylemlerin hayata geçirilmesi" gerektiğini ifade ederek bunu reddettiğini açıklamıştı. Thunberg, ayrıca "alternatif Nobel Ödülü" olarak bilinen "Doğru Yaşam Ödülü"nü de kazanmıştı.

Greta Thunberg, Türkiye, Fransa, Almanya, Brezilya ve Arjantin’i iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yeterli adım atmadıkları gerekçesiyle, bu yıl Birleşmiş Milletler’e resmi dilekçe sunarak şikayet etmişti. Otizmin bir türü olan Asperger sendromu teşhisi konulan Thunberg, iklim konusunda insanları bilinçlendirmek için okulundan bir sene izin alarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş, burada yaklaşık 6 ay kaldıktan sonra Madrid'deki BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na (COP25) katılmak için tamamen rüzgar ve güneş enerjisiyle çalışan bir yelkenliyle Avrupa KItası'na dönmüştü.

Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede fenomen haline gelen genç aktivist bugün iklim değişikliğine dikkat çeken konuşmasını Madrid'deki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda yaptı.