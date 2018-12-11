TIME 'Yılın Kişisi'ni seçti, listede Cemal Kaşıkçı da var

TIME dergisi, "Koruyucular" olarak adlandırdığı bir grup gazeteciyi "Yılın Kişisi" seçti. Seçilenler arasında 2 Kasım'da Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı da var. Dergi Kaşıkçı için, "İktidarı eleştirenlerin nasıl bir vahşetle karşılaştığı hakkındaki doğruları tüm dünyaya söyledi. Bu yüzden de öldürüldü" dedi.

Yılın kişisi seçilenler arasında kimler var?

Cemal Kaşıkçı,

Filipinler'de iktidarı eleştiren Rappler sitesinin editörü Maria Ressa,

Myanmar'da Arakan Müslümanlarının maruz kaldığı katliamları haberleştirirken tutuklanan Reuters gazetecileri Wa Lone ve Kyaw Soe

ABD'deki Maryland eyaletinde dört gazeteci ve bir satış görevlisinin silahlı bir saldırgan tarafından öldürüldüğü Capital Gazette gazetesinin çalışanları

Dergi, dört ayrı kazanan için dört ayrı kapak tasarladı.

TIME'ın internet sitesinde yer alan "Yılın Kişisi" tanıtım yazısında ise Cemal Kaşıkçı için "Kır keçi sakallı ve nazik tavırlı yiğit adam ülkesinin hükümetine itiraz ediyordu. Konuşanların nasıl bir vahşetle karşılaştığı hakkındaki doğruları tüm dünyaya söyledi. Bu yüzden de öldürüldü" ifadeleri yer aldı.

Dergi, diğer ödül sahipleriyle ilgili ise şunları yazdı:

"Filipinler'de Rappler sitesi Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, İnsan Hakları İzleme Örgütü tahminlerine göre 12 bin kişinin ölümüne yol açan vahşi uyuşturucuya karşı savaşı ve yargısız infazlarını haberleştirdi. Duterte, Rappler'daki gazetecilere akreditasyon vermiyor ve Kasım ayında internet sitesine açtığı vergi usulsüzlüğü davası ile Ressa'yı 10 yıla kadar hapisle cezalandırabilir.