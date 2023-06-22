Titan'da son durum: Arama alanı genişletildi, zaman daralıyor

Titanik’i ziyaret ederken iletişimi kesilen Titan denizaltısından Pazar gününden beri haber alınamıyor. Kurtarma çalışmaları sürerken denizaltında yaklaşık 3 saatlik oksijen kaldığı tahmin ediliyor. Oksijenin 14.08'de biteceği açıklandı. ABD Sahil Güvenlik, arama çalışmaları esnasında daha fazla ses duyulduğunu söyledi. Ancak seslerin Titan'a ait olduğu da kesin değil. İşte son detaylar.

1912'de buz dağına çarparak batan Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltını arama çalışmaları sürüyor.



Kayıp denizaltında 5 kişi var.



Denizaltıdakilerin havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.

ABD Sahil Güvenlik, kayıp Titanic denizaltısını arama çalışmalarında daha fazla ses duyulduğunu söyledi. Hala bu seslerin ne olduğunu bilmiyorlar ama kurtarma ekipleri bölgeyi arıyor.



Eski ABD Donanması nükleer denizaltı komutanı David Marquet, umut verici seslerin Titan denizaltısından gelmeyebileceği konusunda uyardı.



"Gürültülerin onlardan kaynaklandığını düşünmüyorum, sadece doğal sesler olabilir. Gürültüler duyuyoruz ve bölgeye daha fazla gemi geliyor ve sonra daha fazla gürültü duyuyoruz ve bunun bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum” dedi.

OceanGate'in Titan denizaltısı için yüzey araması genişletildi ve yaklaşık 40 bin kilometrelik alanda 4 kilometre derinlikte yapılıyor.



Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri uçakları, genişletilmiş aramaya en son eklenenler arasında.



Daha fazla gemi ve Robotik Olarak Çalışan Araçlar da göreve katılıyor.



Sahil Güvenlik hala arama kurtarma modunda olduğunu ve denizaltıdaki beş kişinin bulunacağından umutlu olduğunu söyledi.





Ancak mürettebatın artık neredeyse 3 saatlik oksijeni kaldığı düşünülüyor. Yapılan açıklamaya göre 14.08'de oksijen bitecek.Bu, Titan'ın hayat kurtarma yeteneklerine ilişkin daha önceki bir tahmine dayanıyor.DERİN OKYANUS NASIL BİR YER?Titanik, donma sıcaklıkları ve sürekli karanlığıyla bilinen “gece yarısı bölgesi” adı verilen bir bölgede yer alıyor.Sert ve acımasız bir ortam olan derin okyanus, dünyadaki yaşamdan çok uzaya benziyor.Titan'da daha önceki keşif gezilerine katılan insanlar, okyanus tabanına çarpmadan önce zifiri karanlık koşullarda iki saatten fazla alçalmayı tarif ediyor.Denizaltının ışıkları, ona sınırlı bir görüş alanı sunuyor, ancak birkaç metreden öteye gitmiyor.İlk müdahale ekipleri, arama devam ederken artık bu koşullarla mücadele etmek zorunda kalacak.