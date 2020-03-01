Toplu taşımanın ücretsiz olduğu ilk ülke Lüksemburg oldu

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla toplu taşımayı ücretsiz hale getireceğini açıklayan Lüksemburg, dünya üzerinde toplu taşımanın tamamen ücretsiz olduğu ilk ülke oldu. Ülke Avrupa’nın önemli kesişme noktalarından birinde bulunuyor.

Avrupa’nın batısında yer alan Lüksemburg, küçük bir alanda yer alsa da sahip olduğu geçişler ve tarihi yapılarla pek çok ziyaretçiyi çekiyor. Ülkedeki toplu taşıma hizmeti, bugünden itibaren ülke halkı için ücretsiz hale geldi.

Lüksemburg vatandaşları, toplu taşıma araçlarını kullanmak istediklerinde yalnızca nüfus cüzdanlarını göstererek araca binebiliyorlar. Herhangi bir şekilde özel bir kart almaları ya da ücret ödemeleri gerekmeyecek.

Lüksemburg Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalarda, dünya üzerinde bazı şehirlerin benzer girişimleri olduğu ancak ülke çapında ücretsiz toplu taşımanın dünya üzerinde ilk defa sağlandığını açıkladı.

Lüksemburg Hükümeti ise bu yöntem sayesinde vatandaşların toplu taşımayı daha fazla kullanmasını sağlamayı umuyor. Böylelikle ülke içerisindeki trafiğin de azaltılması sağlanacak. Ülkede toplu taşıma oranının çok düşük olduğu belirtiliyor.

Lüksemburg, Avrupa’nın en yüksek kişi başına düşen gelir oranına sahip ülkelerinden birisi olarak biliniyor. Ülkenin yüzölçümü pek büyük değil ve nüfusu da oldukça az ancak halkın refah seviyesinin yüksekliği ciddi bir otomobil popülasyonu yaratıyor.

Biletlerin zararı hazineden karşılanacak

Lüksemburg’da ortalama bir bilet fiyatının 2 Euro olduğu belirtilirken, yıllık bilet satışlarının ülkeye 41 milyon euro gelir sağladığı ifade ediliyor. Bu da ülkenin bütçesinin yaklaşık olarak %8’ini oluşturuyor.

Yapılan yeni değişiklikle birlikte ülkedeki hanelerin yüzde 40’lık bir kısmı bu sayede daha az masraf yapacak, ortalamada yıllık 100 Euro paraları ceplerinde kalmış olacak. Devlet ise bilet satışları olmamasından dolayı yaşanacak olan gelir kaybını hazineden karşılayacak.

Lüksemburg’un başkenti olan Lüksemburg City, sık sık trafik sorunlarıyla gündeme geliyordu. Ülkede insanların yalnızca %32’si işe giderken toplu taşıma kullanıyor. Şehrin güneyinde bir tramvay hattı olsa da raylı sistemin kuzeye ve başkentteki havalimanına erişebilmesi için çalışmalar devam ediyor.