Trajik şekilde hayatını kaybeden Steve Irwin Doodle oldu

Timsah avcısı da olarak tanınan ve belgeselleriyle bir kuşağın gönlünde taht kurmuş olan Steve Irwin yaşasaydı bugün 57. yaşında olacaktı. Steve Irwin yaptığı belgeseller kadar trajik ölümüyle de hatırlanıyor. İşte Steve Irwin kimdir sorusunun cevabı ve Steve Irwin'in hayatı...

Steve Irwin ya da Timsah Avcısı olarak tanınan ünlü belgeselcinin asıl adı Stephen Robert “Steve” Irwin. 22 Şubat 1962’de doğan Irwin eğer yaşasaydı bugün 57 yaşında olacaktı. Hayat hikayesi şu şekilde…

STEVE IRWIN KİMDİR?

Irwin daha çocuk yaşlarında, ebeveynine timsah ve diğer sürüngenlerin meskûn mahallerden taşınmasında ve hayvanat bahçesi hayvanlarının bakımında yardım etmeye başlar. Dokuz yaşında ilk timsahını yakalar. Timsahların ve yılan gibi diğer sürüngenlerin de yakalanmasında ve taşınmasında öncü bir uzman olur. Zehirli yılanlarla neredeyse her gün çalıştığı halde asla ısırılmamıştır.

1991 yılında, daha sonra adı Australia Zoo olacak Queensland’daki Reptile & Fauna Park ‘ı ailesinden devralır ve karısı Terri ile birlikte çalıştırmaya başlar. Hayvanat bahçesinin, kendilerini sürüngenlerin tehdidi altında hissedenlere yardım eden bir kurtarma takımı da vardır. Hayvanlar yakalanıp insani yerleşimden uzak yerlere bırakılır.

Irwin, Büyük Set Resifi’nde bir belgesel film çalışması sırasında vatozların üstünde yüzerken dikenli bir vatozun göğsünden sokması sonucunda öldü.

TRAJİK ÖLÜM

Irwin, 4 Eylül 2006 tarihinde Queensland eyaletinin Büyük Mercan Kayalıkları’nda dalarken iri bir dikenli vatoz’un saldırısına uğrayıp vatozun kuyruğundaki iğneyi kalbine defalarca sokması sonucu hayatını kaybetmiştir.

ÇEVRECİLER ELEŞTİRMİŞTİ

Irwin’in televizyon dizisi Timsah Avcısı (Crocodile Hunter) 137 ülkede 500 milyon kişi tarafından izlenmiştir. Dizide sadece Timsah Avcısı bölümleri değil, Croc Files (Timsah dosyaları), Croc Diaries (Timsah günlüğü) ve sinema filmi Crocodile Hunter da (Timsah avcısı) vardır. Dizinin geliri hayvan koruma örgütlerine bırakılmıştır. Irwin’in dizisi, çekim çalışmaları Antarktika’daki balinaları, mors balıklarını ve penguenleri rahatsız ettiği yönünde çevrecilerin sert eleştirileri sonucu durdurulur. Bu suçlamalar Avustralya hükümetince yapılan incelemelerle çürütülür.