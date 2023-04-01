Trump'ın jüri tarafından suçlanmasının ardından New York'ta güvenlik önlemleri artırıldı

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, yetişkin filmleri yıldızı bir kadınla girdiği ilişki sonrası "sus payı" ödemesiyle ilgili jüri tarafından suçlanmasının ardından New York'ta güvenlik önlemleri artırıldı.

New York Polis Departmanında (NYPD) bütün memurlar, rütbesine bakılmaksızın dünden itibaren göreve çağırılırken, Manhattan ceza mahkemesi, Bölge Savcılığı Ofisi ve Manhattan 5. Cadde'de bulunan Trump Tower önü polis bariyerleri ile çevrildi.

Trump Tower'ın önünde Trump karşıtı gruplar "Trump'ı hapisane elbiseleri giydirin" şeklinde pankartlar taşırken, Trump destekçisi kişiler de ABD bayrağı açarak Trump'ı soruşturanları yolsuzlukla suçladı.

İsmini sadece Marry olarak veren Trump destekçisi bir kadın, AA muhabirine, "Benim başkanım burada olmamı söyledi, onun için geldim." diye konuştu.

Trump'a New York'ta Biden yönetimi tarafından sürekli zorbalık yapıldığını savunan Marry, "Tanrı, onu bir kez ofise koydu, ikinci defa da koyacak." ifadesini kullandı.

Trump Tower'ın önünde, yüzünde Trump maskesi ile Trump taklidi yapan bir kişi de turistlerin ilgi odağı oldu.

Para karşılığında turistlerle fotoğraf çektiren ve isminin Neil Greenfield olduğunu söyleyen kişi, AA'ya, Trump taklidini sadece "emekli olmadan önce fazladan para kazanmak için 4 yıldır" yaptığı bilgisini paylaştı.