Trump: "Macron'un 'beyin ölümü' açıklaması çok saygısızca"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Donald Trump, Londra’da NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Trump, burada yaptığı konuşmada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' açıklamasına ilişkin, "Çok saygısızca." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Türkiye de 'Macron'un kendi beyin ölümü gerçekleşti' dedi." diye konuştu.

"Vergi uygulayacak biri varsa o da ABD'dir"

Fransa'nın Amerikan teknoloji devlerine dijital hizmet vergisi getirmesini değerlendiren Trump, "Fransa'nın Amerikan şirketlerine vergi uygulamasını istemiyorum, vergi uygulayacak biri varsa o da ABD'dir, Fransa değil." dedi.

"Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var"

Trump, Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin, "Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var. Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık, artık sınırlarından çekildik. İyi iş çıkarıyorlar. Bağdadi operasyonunda Türkiye çok yardımcı oldu. Daha iyisini yapamazdı, daha fazla destek veremezdi." şeklinde konuştu.