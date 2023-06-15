Trump, Miami'de mahkemeye çıkmasının ardından 6,5 milyon dolardan fazla bağış topladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki "devlete ait gizli belgeleri sakladığı" suçlamasıyla yargılandığı davada mahkemeye çıkmasının ardından 2024'te düzenlenecek başkanlık seçimleri için başlattığı kampanyası için 6,5 milyon dolardan fazla bağış topladı.

The Hill'in haberi göre, Trump, Miami'de çıktığı federal mahkemede, söz konusu belgeleri sakladığına yönelik 37 ayrı suçlamayı reddetmesinin ardından New Jersey'de kendisine ait Bedminster golf tesisinde etkinlik düzenledi.

Trump'ın kampanya ekibi, Bedminster'daki yemekte 2 milyon dolardan fazla bağış toplandığını, kampanyaya çevrim içi katılan destekçilerin de 4,5 milyon dolar bağış yaptığını açıkladı.

Böylece Trump'ın gizli belgeler soruşturması kapsamında suçlanmasından sonra seçim kampanyası için toplanan bağış miktarının toplam 6,5 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.

Trump, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını açıklamasının ardından ilk 3 ayda seçim kampanyası için 18 milyon dolardan fazla bağışa ulaşırken, hakkında iddianame hazırlanmasından sonraki 24 saatte de toplam 4 milyon dolar bağış toplamıştı.

-Malikanede gizli belgeler

Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanlarınca basılarak aranan Trump, baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyerek, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

"Gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık ediyor.

Donald Trump, 4 Nisan'da, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediğine ilişkin suçlamalar kapsamında Manhattan Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmış, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Bu ayın başlarında duyurulan 49 sayfalık iddianamede de Trump, Beyaz Saray’daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlanmıştı.

Trump, bu suçlamaları "saçma ve asılsız" olarak niteleyerek, Miami'deki federal mahkemede, devlete ait gizli belgeleri sakladığına yönelik suçlamaları reddetmişti.