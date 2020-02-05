Trump'tan göçmenlere: Yasa dışı yollarla gelirseniz kapı dışarı edileceksiniz

ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı. Konuşmasında, kendi yönetiminin ekonomi performansını övdü, ABD'nin Orta Doğu'daki sonsuz savaşlardan çıkmaya kararlı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde son kez geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı.

Konuşmasında 3 yıl önce "Amerika'nın geri dönüşünü" başlattıklarını söyleyen Trump, işsizliğin, suçun ve yoksulluğun azaltılması, güvenin ve gelir düzeyinin artırılması gibi birçok konuda ciddi gelişme kaydettiklerini ve ekonomiyi güçlendirdiklerini anlattı.

Görev süresinde birçok konuda ciddi ilerleme kaydettiklerini belirten Trump, "Birliğimizin durumu hiç olmadığı kadar güçlü" görüşünü paylaştı.

Başkan Trump, "Politikalarımız sayesinde ABD, dünyada 1 numaralı petrol ve doğal gaz üreticisi konumuna geldi. 3 yılda aldığımız inanılmaz yol sayesinde, Amerika şu an enerji bakımından tam bağımsız" dedi.

ABD'nin Kanada ve Meksika ile yaptığı NAFTA Anlaşmasını da "felaket" olarak niteleyen Trump, bu anlaşmayı kaldırıp ABD-Meksika-Kanada Anlaşmasını (USMCA) imzaladıklarını anımsattı.

"Çin hükümeti ile koronavirüs salgını konusunda iş birliği içindeyiz"

Başkanlık yaptığı döneme damgasını vuran Çin ile ticaret savaşından da bahseden Trump, "Vatandaşlarımıza, Çin'in ABD'den çaldığı büyük miktardaki işe karşı gümrük vergisi uygulama sözü verdim. Stratejimiz işe yaradı ve Çin ile çalışanlarımızı, fikri mülkiyetimizi korumayacak ve hazinemize milyarlarca dolar girmesini sağlayacak yeni bir anlaşma imzaladık" dedi.