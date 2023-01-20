Trump, Twittter ve Facebook’a geri dönmeyi planlıyor

Donald Trump'a yakın bir isim, eski ABD Başkanı’nın yakında Twitter üzerinden tekrar mesajlar paylaşmaya başlayacağını açıkladı.

NBC News'e göre Donald Trump'ın 2024 başkanlık kampanyasının danışmanları, Trump'ın paylaşacağı ilk Twitter mesajlarının içeriği üzerinde çalışıyor.

Trump’a, Kongre baskının ardından Twitter yasaklanmıştı. Ancak milyarder Elon Musk'ın şirketi devralmasının ardından platforma geri dönmesine izin verildi.

Cumhuriyetçi kanattan bir isim kimliğinin açıklanmaması koşuluyla, Trump ile platforma geri dönme konusunda yaptığı özel görüşmeler hakkında “Trump Twitter’a dönebilir” dedi.

Facebook ise Trump'a Ocak 2021'de uygulanan yasak sırasında, durumun iki yıl sonra gözden geçirileceğini açıklamıştı.

Sosyal medya devi, yasağın getirildiği tarihte Trump'ın platforma dönmesine ancak ‘kamu güvenliğine yönelik risk’ ortadan kalkmışsa izin verileceğini bildirmişti.

Trump'ın ekibi tarafından Meta'ya yazılan mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Trump'ın Facebook hesabına getirilen yasağın, kamusal söylemi önemli ölçüde çarpıttığına ve engellediğine inanıyoruz."

Kampanya yetkilileri ifade özgürlüğünün önemine dikkat çekerek Meta'ya "Trump'ın hesabının derhal eski haline getirmesini tartışmak için bir toplantı düzenlemesi" yönünde dilekçe verdi.

Meta’dan konuyla ilgili yorum yapılmazken şirketin ‘önümüzdeki haftalarda, sürece dair uygulamaya koyduğu bir kararı açıklayacağı" kaydedildi.