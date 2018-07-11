TRUMP VE MERKEL BRÜKSEL'DE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Brüksel'deki NATO Zirvesi marjında ikili görüşme gerçekleştirdi.

Trump, görüşmeye ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Şansölye (Merkel) ile çok çok iyi bir ilişkimiz bulunuyor." dedi.

ABD'nin Almanya ile ilişkisini "harika" olarak nitelendiren Trump, Merkel ile askeri harcamalar ve ticari konuları ele aldıklarını belirtti.

Merkel ise göç konusunun da görüşmede gündeme geldiği bilgisini paylaşarak, "ABD, Almanya'nın iyi bir ortağı." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'yı NATO ile ilgili savunma harcamalarını artırmadığı gerekçesiyle eleştirmişti. Ayrıca Almanya'nın Rusya ile petrol ve doğalgaz anlaşmaları yapmasının "çok uygunsuz" olduğu değerlendirmesinde bulunan Trump, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya Rusya'nın esiri." ifadesini kullanmıştı.