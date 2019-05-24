Tsipras: "Karşılıklı bir ‘kaza’dan kaçınılması gerek"

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Yunanistan ve Türkiye’nin Ege’de karşılıklı bir ‘kaza’dan kaçınılması gerektiğini bildiklerini belirtti.



ERT’ye bir demeç veren Tsipras, Kıbrıs’ta iki taraf arasında güven yaratıcı tedbirlerle ilgli görüşmeleri yorumladı.



Sibiu’da yapılan son gayrı resmi Avrupa Konseyi toplantısında, tüm Avrupa liderlerinin Türkiye’nin Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindekli yasadışı faaliyetlerine karşı "Kıbrıs Cumhuriyeti" ni desteklediklerini ifade ettiklerine işaret eden Tsipras, “Biz güvenli bir netliği başarırken Türkiye kışkırtıcı faaliyetleri görüşmeyi reddeden tek ülke oldu dedi.



Ege’de olası bir ‘sıcak olay’ın gözardı edilemeyeceğini, Türkiye’nin davranışının önceden bilinmediğini kaydeden Yunanistan Başbakanı, güven yaratıcı tedbirler üzerinde devam eden görüşmelerde iki tarafın bir ‘kaza’dan kaçınmak gerektiğini bildiklerini belirtti.