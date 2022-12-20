Türk Devletleri Teşkilatı diasporadan sorumlu kurum başkanları Bakü'de buluştu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Diaspora İşlerinden Sorumlu Kurum Başkanları Forumu düzenlendi.

Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkanı Fuat Muradov'un ev sahipliğinde düzenlenen foruma Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Özbekistan Bakanlar Kuruluna bağlı Milletlerarası İlişkiler ve Yabancı Ülkelerle Dostane İlişkiler Komitesi Başkanı Rustam Kurbanov, Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Devlet Dili ve Dil Politikası Ulusal Komisyon Başkanı Kanıbek Osmonaliev katıldı.

Forumda, TDT Genel Sekreter Yardımcısı Yercan Mukaş, Kazakistan Otandastar Vakfı Başkanının Uluslararası İlişkiler Danışmanı Kalıbek Koblandin, Macaristan Ulusal Politikalardan Sorumlu Devlet Sekreteri Arpad Janos Potapi ile KKTC Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü de yer aldı.