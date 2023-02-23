Türk modacıdan depremzedelere yardım etkinliği

Avusturya'da tanınan Türk modacı Atıl Kutoğlu ile Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve eşi Azize Ceyhun'un katkılarıyla Viyana'daki mağazasında depremzedeler için yardım etkinliği düzenlendi.

Modacının kreasyonlarının satıldığı etkinlikte elde edilen gelirler deprem bölgesine gönderilecek.

Etkinliğe, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'in eşi Katharina Nehammer başta olmak üzere ses sanatçısı ve sinema oyuncusu Dagmar Koller gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin yanı sıra çok sayıda büyükelçi ve diplomat katıldı. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Büyükelçi Ozan Ceyhun, "Bugün burada herkes Türkiye'deki depremlerin sebep olduğu yaraları sarabilmek ve bir nebze olsun depremzedelere yardım edebilmek için bir araya gelmiş durumda." dedi.

Ünlü modacının kreasyonlarının yanı sıra Türkiye'den gelen çeşitli takıların, Azerbaycan asıllı bir iş insanının verdiği el dokuması halıların davetlilerin ilgisine sunulduğunu belirten Ceyhun, buradan elde edilen gelirlerin deprem bölgesine gönderileceğini kaydetti.

Modacı Atıl Kutoğlu da "Avusturya'da tanınmış bir Türk modacı olarak, ne yapabilirim diye düşündüm ve en hızlı, en güzel yolun mağazamda bir davet vererek satılan kıyafetlerin gelirinin tamamını bağışlamak olacağına karar verdim. Ayrıca Türkiye'den gelen özel takı koleksiyonu satıldı. Onu bağışlamak, bütün bunlar benim yapabileceğim şeylerdi." diye konuştu.

Avusturya'nın deprem bölgesine ilk ekip gönderen ülkelerden olduğunu ve 9 kişinin enkaz altından kurtulmasını sağladıklarını belirten Kutoğlu, "Bir şekilde Avusturya Türkiye dostluğunun pekişmesine de ben bu akşamki davetimde katkıda bulunmak istedim." ifadesini kullandı.