Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı

Türkiye, İsveç ve NATO, İsveç'in NATO'ya katılım talebine ilişkin uzlaşmaya vardı. Bu durum dünya basınında geniş yankı buldu. Manşetlerde, "Türkiye, İsveç'in NATO'ya katılmasına izin vermeyi kabul etti" ifadeleri yer aldı.

İsveç'in NATO'ya katılımı için Türkiye-İsveç arasındaki uzlaşma dünya basınında da geniş yankı buldu.

Amerikan The Washington Post haberi, "Türkiye zirve öncesi, İsveç'in NATO'ya katılım talebine karşıtlığını geri çekti" başlığıyla verdi.

Türkiye ve Macaristan'ın İsveç'in NATO'ya katılmasına onay vermesi halinde, ittifakın genişleyeceği ve Avrupa güvenliğinin sağlamlaşacağı yorumları yapıldı.

The Wall Street Journal da "Türkiye, İsveç'in NATO'ya katılmasına izin vermeyi kabul etti" manşetini attı.



Türkiye'nin onayının, NATO'nun Rusya işgaline karşı tarihi genişlemesinin tamamlanması için yolu açtığı vurgusu yapıldı.

İngiliz yayın organı BBC, Stoltenberg'in sözlerine atıfta bulunarak, "Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini destekleyecek" manşetini attı.



Haberde, İsveç Başbakanının "İsveç için iyi bir gün" sözleri hatırlatıldı.

Financial Times, haberi "Erdoğan, İsveç'in NATO hedefini desteklemeyi kabul etti" başlığıyla verdi.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, "Erdoğan, katılım protokolünü Meclis'e götürecek" sözlerine yer verildi.

İsveç'in NATO'ya katılmak için Türkiye'ye terörle mücadele sözü verdiği de belirtildi.

The Times da "Erdoğan İsveç'in NATO üyeliğine itirazını geri çekti" manşetini attı.



Haberde, "İsveç, Türkiye’nin itirazlarını geri çekmesinin ardından önümüzdeki haftalarda NATO'ya katılma yolunda ilerliyor." ifadeleri yer aldı.