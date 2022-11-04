Twitter'da kaç kişinin işten çıkarılacağı açıklanacak, ofisler geçici olarak kapatıldı

Twitter, bugün çalışanlarına gönderdiği elektronik postada işten çıkarmaların başlayacağını duyurdu. Elon Musk’ın şirketi satın almasının ardından çok sayıda çalışanın kovulacağına dair haberler yapılmıştı.

Bugün çalışanlarının hangilerinin görevlerine devam edip hangilerinin etmeyeceği belli olacak.

Sosyal medya şirketinin çalışanlarına gönderdiği elektronik postada ofislerin geçici olarak kapanacağı ve kartların çalışmayacağı belirtildi.

Bu uygulamaya gerekçe olarak, çalışanların, Twitter sistemlerinin ve müşteri verilerinin güvenliğinin korunması gösterildi.

Twitter, aynı e-mailde küresel çalışanların sayısının azaltılarak “zor bir süreçten geçileceğini” belirtti.

Bugün her çalışana “Twitter’daki Göreviniz” konu başlığıyla bir e-mail atılacak.

İşten çıkarılacak olan çalışanların kişisel e-mail adreslerine atılacak bildiride sonraki adımlar açıklanacak.

Öte yandan dün işlerine son verilen bazı çalışanlar Elon Musk'a ve Twitter'a dava açtı.

A﻿BD federal yasalarına göre işten çıkarılmadan önce gerekli süre zarfında bilgilendirme yapılmadığını belirten çalışanlar, iş hesaplarına ve bilgisayarlarına erişimin kesildiğini belirtti.

Twitter’da 8 bin kişinin işine son verilebileceği bildiriliyor.

BBC’ye konuşan kıdemli topluluk yöneticisi Simon Balmain, kovulduğunu düşündüğünü, çünkü iş bilgisayarına, Slack ve Gmail gibi iş iletişimini yönettiği programlara ulaşamadığını söyledi.

Balmain, “Bu işten çıkarmalar bütün teknoloji sektörünü etkileyecek. Birbirimize destek olmaya çalışıyoruz, gördüğümüz destek ve sevgi inanılmaz” dedi.