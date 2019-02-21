Uçan Balina göklerde

Dev kargo uçağı Airbus Beluga XL deneme uçuşlarını tamamladı.

Dünyanın en büyük uçaklarından biri olan "Uçan Balina" Airbus Beluga XL, ana deneme seferlerini tamamladı. Airbus'ların kanatlarını taşımak için tasarlanan kargo uçağının bu yıl Eylül ya da Ekim'de seferlerine başlaması bekleniyor.

Toplam beş adet üretilmesi planan ilk Beluga XL, Fransa'nın Toulouse kentinden, Airbus kanatlarının üretildiği Kuzey Galler'deki Hawarden havaalanına indi.

Uçağın tasarımına 20 bin'den fazla Airbus çalışanın oylarıyla karar verildi. 6 tasarım arasında tercih yapan çalışanların yüzde 40'ı "gülümseyen balina"yı seçti.