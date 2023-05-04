Uganda'da aşırı yağışın yol açtığı toprak kaymalarında 18 kişi hayatını kaybetti

Uganda'da şiddetli yağışa bağlı olarak dün meydana gelen toprak kaymalarında 18 kişi yaşamını yitirdi.

The Independent gazetesinin haberine göre, ülkenin Murora, Kashyambya, Rukiga ve Rubanda bölgelerinde aşırı yağış nedeniyle toprak kaymaları meydana geldi.

Yaşanan felakette 18 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 80 ev yıkıldı ve tarım arazileri zarar gördü.

Felakette kaybolan kişilere yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Uganda'nın komşusu Ruanda'da batı ve kuzey eyaletlerinde 2 Mayıs'tan itibaren etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 129 kişi ölmüştü.