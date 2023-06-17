Uganda'da isyancıların okula saldırısında en az 25 kişi öldü

Uganda'nın batı sınırındaki bir okula düzenlenen terör saldırısında en az 25 kişi hayatını kaybetti.

The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) sınırındaki Mpondwe bölgesindeki bir okula Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup tarafından yapılan saldırıda ateşe verilen yatakhane ve gıda deposu kül oldu.

Polis, yangından sonra en az 25 kişinin cansız bedenine ulaşırken, durumu ağır olan 8 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin çoğunun öğrenci olduğu tahmin ediliyor.

Uganda ordusu sınırda saldırganların peşine düşerken, gazete, saldırganların çok sayıda kişiyi de kaçırdığını aktardı.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivil öldü, yüz binlerce kişi yerinden oldu.