Ukrayna'da COVID-19 ölümlerinde rekor artış

Ukrayna'da son 24 saatte 256 kişi koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede son 24 saatte 12 bin 496 kişide COVID-19 görülmesiyle vaka sayısı 570 bin 153'e çıktı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 73 binden fazla COVID-19 testinin yapıldığı Ukrayna'da virüse yakalanan 1668 kişinin hastaneye kaldırıldı.

İyileşen sayısı ise 8 bin 96 artarak 300 bin 79'ye ulaştı.

Tedbirler sıkılaştırıldı

Ukrayna'da artan vakalar sebebiyle 14 Kasım'dan itibaren 3 hafta süreyle önlemler sıkılaştırıldı.

Ülkede "hafta sonu karantinası" kapsamında, eczane, market, akaryakıt istasyonu, hijyen malzemesi satan mağazalar, veterinerler ve finans hizmeti sunan işletmeler hariç mağazaların çalışmaması kararı alındı.

Hafta içi ise restoranlar ve kafeler paket servis hariç 07.00 ile 22.00 saatleri arasında çalışırken, 20'den fazla kişinin toplandığı kültürel ve dini faaliyetler düzenlenmemesi, gece kulübü ve eğlence yerlerinin kapatılması kararlaştırıldı.